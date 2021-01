Cristina Pedroche, la competencia de La Isla de las Tentaciones

Tendremos sobreactuaciones, sexo, mentiras, cuernos y morbo por partida doble. Cuando algo funciona, le salen imitadores... y no siempre son 'made in China'. El formato reality de la 'Isla de las Tentaciones' va ya por su tercera temporada, el éxito de este reality show ha sido brutal. Las audiencias no han parado de subir desde que se emitió por primera vez. Además, generan nuevos personajillos televisivos con más forma que fondo. Lo que podríamos decir, famosillos de segunda.

Ahora Atresmedia ha querido sumarse a este tipo de programas y por ello tiene pensando emitir su propio reality que copiará el formato de las Tentaciones. El programa se llamará 'Love Island' y se emitirá por Neox. ¿Y quién le dará picante desde fuera de la isla? Pues todo apunta a Cristina Pedroche, que lo mismo presenta las campanadas, que se le escapa un pezón cada dos por tres.

Love Island no es una idea original de Atresmedia, sino que es una copia de sendos programas iguales a los que hay en Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido. Habrá que esperar a que Love Island se estrene para ver si tiene tanto éxito como la Isla.