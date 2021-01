Sofía Suescun enseña su casa en ropa interior

Sofía Suescun ha vuelto a la palestra después de varios días de menor actividad en Instagram. La influencer navarra ha retomado su perfil con una foto en la que enseña a sus seguidores su estancia favorita de su casa.





"Mis chicos!!! Joe no puedo teneros tan abandonados ??Perdonadme, no os imagináis que ajetreo llevo con la nueva casa y otros proyectos que tengo muchas ganas de poder contaros, empezamos las obras en breve y resulta que apenas os he enseñado rincones preferidos de mi actual casa, pues este es uno de ellos" ha dicho Suescun en la publicación