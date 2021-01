Pelea en la calle entre Adara Molinero y Marta Peñate

Adara Molinero y Marta Peñate nunca habrían tenido una relación fluida, pero lo que nadie se esperaba es que su relación se torcería hasta tal punto de protagonizar una pelea en plena calle de Madrid. Esto ha sido lo que ha provocado que ambas fuesen tendencia en Twitter durante varias horas, ya que sus seguidores no daban crédito a lo que acababa de ocurrir.





Mientras que Adara no quiere pronunciarse sobre lo ocurrido , Marta sí que ha querido hablarlo a través de un directo emitido a través de su cuenta de Instagram: la canaria se encontró con su ya enemiga en el centro de Madrid, y fue ella la que le atacó al mismo tiempo que habría enviado insultos hacia su persona. Aunque, la ganadora de GH VIP 7 sí que empujó a la ex concursante de La isla de las tentaciones 2, y por ello la afectada decidió grabar lo ocurrido por si el asunto iba a peor.Inma Campano añade que aunque Marta estaba tranquila en un primer momento, el empujón que le dio Adara provocó que la canaria comenzase a insultar para defenderse, algo que minimiza la propia Peñate:, pero Adara estaba fuera de sí: "¡no me da la gana! ¡Esta tía me ha hecho mucho daño!".