Fallece Dustin Diamond, el popular Screech

Ha muerto el popular actor Dustin Diamond. Las que crecimos viendo 'Salvados por la campana', que en España emitía Antena 3 durante los años 90 nunca podremos olvidar al simpático de Screech. No tendría el pelo rubio de Zac, tampoco los músculos de Slater, pero se ganó el cariño de una generación. Ahora el actor, que tenía 44 años, nos ha dejado para siempre tras batallar con un cáncer de pulmón.

'Variety' ha informado de que Dustin ha muerto este mismo lunes. "Nos entristece confirmar el fallecimiento de Dustin Diamond el lunes 1 de febrero de 2021 debido a un carcinoma", dijo su agente en un comunicado a TV Line . "Le diagnosticaron esta forma brutal e implacable de cáncer maligno hace solo tres semanas. En ese tiempo, logró extenderse rápidamente por todo su sistema; la única piedad que mostró fue su ejecución rápida y aguda. Dustin no sufrió. No tuvo que estar sumergido en el dolor. Por eso estamos agradecidos", añadió, antes de hacer referencia a algunos de los detalles de la vida no siempre fácil del intérprete.

Antes de fallecer, los hermanos del actor contaron cuáles habían sido los dos últimos deseos del intérprete. "Hay dos cosas que Dustin pidió... poder hablar con Justin Chancellor sobre música y visitar Disney World para ver 'Star Wars Galaxy Edge", contaron los hermanos. "Dustin estaba aprendiendo a tocar varias canciones de Tool y quería formar una banda tributo a Tool. Estaba intentando crear un grupo antes de que le diagnosticaran cáncer. Aprendió a tocar el bajo con videos de YouTube", contaron.

Desde que se conoció la noticia, no han dejado de llegar condolencias a las redes sociales. Entre ellas, las de sus compañeros de reparto de 'Salvados por la campana', que han recordado a aquel compañero cuya vida no siempre fue fácil. Mario Lopez (Slater en la serie), le ha escrito un bonito mensaje en Instagram. "Rezaremos por tu familia".