Zascas y tenso reencuentro entre Melyssa y Tom Brusse

Aunque parezca mentira, ya son tres las ediciones de La Isla de las Tentaciones que llevamos. La primera dejó algunos protagonistas que incluso repitieron participación en la segunda, donde sin duda fue Tom Brusse el que se llevó los focos tanto por sus continuas mentiras como por los cuernos puestos a diestro y siniestro. ¿Entrará en la casa para nivelar una nueva cornamenta arrolladora de las chicas a los chicos? Melyssa Pinto y Tom Brusse se reencontraron en el debate sobre la presente edición. Y es que el joven no dudaba en caer en la tentación a la primera de cambio y mantener un sonado romance con Sandra Pica con quien, finalmente y tras su ruptura pública con la extronista, comenzaba una relación que continúa 4 meses después.

Un noviazgo que, a punto estuvo de tambalearse hace una semana, cuando Tom y Melyssa se veían las caras por primera vez tras el fin del concurso en el debate de 'La isla de las tentaciones' y el francés confesaba que todavía llevaba a su exnovia en el corazón. Unas sinceras palabras que no sentaron nada bien a su actual novia, Sandra, que entraba en directo en el programa para asegurar, enfadadísima, que cuando su chico volviese a casa ella pensaba irse de allí.

Finalmente la sangre no llegó al río y Tom y Sandra conseguían solucionar este bache y este lunes acudían, presumiendo de su amor, al segundo debate de la nueva edición del reality. Un programa en el que también estaba presente Melyssa, con quien la parejita ha protagonizado un tenso encontronazo.

Sandra, más tranquila que hace una semana, admitía que "soy muy impulsiva, me remuevo mucho. Y después del anterior debate me fui a un hotel. Por lo que vi podría pensar que Tom y Melyssa podrían no tenerlo superado, pero lo hablamos y con sus argumentos él me convenció". Tom, por su parte, desvelaba que "aunque no soy el novio perfecto y tengo muchos fallos, la quiero mucho y creo que lo vamos a poder arreglar y estar bien. Yo le he fallado varias veces, pero ella nunca me ha fallado a mi".

Unas palabras que, a todas luces, Melyssa no se ha creído, asegurando que "Tom me dejó por la tele. Yo no quería seguir montando shows, y Sandra sí, entonces te fuiste con ella. Yo cuando estaba mal desaparecí de la televisión pero a Sandra le dices lo mismo una y otra vez y siempre vuelve a aparecer".

"Creo que los dos están jugando a un juego para seguir saliendo cada semana. Pensé que era cachondeo, no sabía si me había pedido perdón de verdad", ha señalado una molesta Melyssa antes de confesar, para sorpresa de todos - y principalmente de Sandra, que no sabía donde meterse - que Tom le dejó el abrigo porque tenía frío y le invitó a tomar algo: "Me preguntaste a qué hora me iba al día siguiente para tomar un café, pero yo le dije no".