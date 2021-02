Omar Montes y la muñeca que robó en Cantora

Omar Montes visitó La Resistencia, programa en el que repasó su carrera musical y recordó anécdotas de su paso por Supervivientes y en el programa Planeta Calleja.

Montes contó a David Broncano su historia con Isa Pantoja, habló de cómo fue su primer día en Cantora y confesó haber "robado" una muñeca que acabó regalando al presentador del programa. "Fuimos novios con su hija durante un año pero yo me llevaba mejor con la madre". "La primera vez que fui a Cantora, en Sevilla, vi tantos lujos que no estaba acostumbrado. Cortinas muy bonitas, muebles sin rayar, sillas buenas... Lo primero que pillé me lo quedé de recuerdo. Cogí una muñeca y me la llevé. Y te la he traído""

El cantante aseguró que tenía "menos dinero que Messi y más que Jesé" y sobre las relaciones sexuales, explicó que no les da mucha importancia: "Más que follar por las noches, cuando estoy aburrido, me pongo un audiolibro", confesó.