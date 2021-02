TVE fulmina al autor de un polémico rótulo sobre la marcha de Leonor

RTVE ha tomado medidas "inmediatas" para los responsables de la "equivocación" en un polémico rótulo. El programa 'La hora de La 1' publicó un rótulo sobre la princesa Leonor que ha levantado ampollas. "Leonor se va de España, como su abuelo", escribieron en el título para dar a conocer la noticia de la marcha de la princesa a Gales, a estudiar.





Me han despedido, como al abuelo de Leonor pic.twitter.com/UxHgW9eUfV — Bernat Barrachina (@bernibarrachina) February 11, 2021

"Una rave irresponsabilidad que no puede empañar el compromiso inquebrantable de RTVE con la defensa de los valores constitucionales y de las instituciones del Estado y sobre todas ellas, la Corona".En realidad, las medidas han llegado en forma de despido. ". Y a su tweet le acompañó con una ya histórica cita del rey emérito, Juan Carlos. "Me he equivocado, no volverá a ocurrir".El guionista ha sido uno de los responsables cesados por TVE, pero parece que pueden haber más.que había nsido relevados de sus puestos de trabajo.