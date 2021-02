Jorge Javier Vázquez, al trono gay de MYHYV

Jorge Javier Vázquez ha aceptado ocupar el primer trono gay y vip de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', el popular date show que actualmente está presentado por Jesús Vázquez, también gay. El presentador recibía la propuesta esta semana en pleno programa de 'Sálvame' y, aunque con más dudas aparentes que reales, terminó aceptando.

De hecho, era bastante evidente que la oferta había sido toda una sorpresa para el presentador de 'Sálvame', pues se le notaba nervioso, pero finalmente ha aceptado la propuesta del equipo. "Si voy, no voy a pasar el rato, ¿eh? Si voy es de verdad. A mí los teatrillos no me gustan", comentaba Jorge Javier, dispuesto a tomarse totalmente en serio el programa y olvidando que lo que él presenta es precisamente eso, un teatrillo. Está claro que el pequeño dictador de Telecinco se verá ante un reto insólito para él, donde se presume que recibirá numerosos pretendientes con aspiraciones más oscuras que las de simplemente conocerle en persona.

En cualquier caso, el trono de Jorge Javier será especial, bajo unas condiciones muy claras. Como tiene que seguir presentando 'Sálvame' será express, con un tiempo de duración más reducido de los habitual. Además, el popular presentador también señalaba que los candidatos que le presenten tienen que ser 'muy guapos'. Vamos, muy diferentes a él.