Neymar intenta 'quitarle' la novia a otro futbolista

Neymar es uno de esos futbolistas muy seguros de sí mismos. Su calidad sobre el verde no entiende de debates y su forma de jugar demuestra una personalidad particular. Además, su nómina ayuda. Quizá convencido de que el dinero y la fama lo consiguen todo (por su físico no será tanto), el brasileño intentó ligarse a Chiara Nasti, una bellísima influencer. Pero tocó hueso.

La prensa rosa italiana se hizo eco de las intenciones del atacante del PSG y comenzó a relacionarlos, lo que le supuso a él una subida de moral y a ella de seguidores en RRSS. Pues bien, de eso nada. La espectacular Chiara es la novia del jugador de la Roma Nicola Zaniolo. Ante los rumores absurdos surgidos sobre la relación con Neymar, ellos optaron por negarlo haciendo público su amor. Sea como fuere, el brasileño sigue pico y pala, dándole 'like' a las publicaciones de la influencer. No siempre se puede meter gol, ni siendo Neymar.