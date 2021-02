Desafortunada Sofía Suescun: "Me encantaría adoptar un negrito, es mi sueño igual que los animales"

Sofía Suescun, colaboradora de distintos programas de Telecinco y ganadora de una de las ediciones de Gran Hermano, ha sido noticia en las últimas horas tras pronunciar una polémica declaración sobre la que ya la tildan de racista.

En el espacio 'Fresh', destinado a comentar la actualidad del corazón y de la prensa rosa, Sofía dijo que le encantaría adoptar a un niño. No es el fondo, sino la forma de decirlo la que ha hecho que muchos tilden su expresión de "racista", "repugnante" o de "asombrosa".

"Me encantaría algún día adoptar algún negrito... es como un sueño, no sé. Igual que los animales, criarlos no, sino ayudarlos", dijo Sofía en referencia a la posibilidad de adoptar a un menor.

Sonsoles Ónega, presentadora del espacio televisivo, no sabía ni qué responder y mostó una cara de sorpresa e incredulidad tras escuchar a Sofía. Algunos usuarios de Twitter se hicieron eco de su desafortunada declaración y la lluvia de críticas a la colaboradora ha sido constante desde ese momento.