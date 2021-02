La Isla de las Tentaciones 3: La verdad sobre Manuel

La Isla de las Tentaciones 3 no deja de sorprender. O quizá no tanto. Esta tercera edición se está convirtiendo en una de las más intensas que se han emitido hasta ahora, aunque más o menos arrancó como las otras, con las chicas siendo infieles rápidamente y los chicos 'remontando' poco después. En cualquier caso, la historia de Manuel es diferente. El joven llegó dispuesto a ponerle los cuernos a Lucía, su novia. Y vaya si lo hizo.

Manuel es muy soberbio y se tiene en mucha estima a sí mismo. Baja, Adonis, que sube Manuel. A estas alturas ya se sabe que en La Isla de las Tentaciones se puede ser más feo (o fea) que pifio y, sin embargo, tendrás varios pretendientes sobreactuando. ¿De verdad crees que les interesas? Pues eso.

Volviendo al caso, Mari, una de las tentadoras, fue la primera en todo el programa en intentar abrirle los ojos: "lo que tú tienes que pensar, que no sé si a lo mejor no te has dado cuenta, es que yo creo que tu culpa te hace pensar que la querías o que tenías que demostrarle que la querías. Creo que en tu subconsciente sabías que no la querías, pero la culpa de 'le he hecho daño' te hacía estar con ella".

La conversación le sirvió al andaluz para decir lo que no se había atrevido hasta ahora."no estaba enamorado, esa es la conclusión a la que he llegado. O no me considero... Yo le fui infiel y metí la pata como ahora, pero no me he portado mal con ella nunca". Está claro que el que no se autoengaña es porque no quiere.