Fallece el humorista Quique San Francisco a los 65 años

El actor Enrique San Francisco ha fallecido este lunes 1 de marzo a los 65 años de edad. El humorista llevaba 45 días ingresado en la UCI por unos problemas de salud y finalmente no pudo superar los efectos de una neumonía bilateral severa. Nunca se llegó a saber si esta enfermedad por la que ingresó estuvo o no relacionada con un posible caso de coronavirus.

Enrique San Francisco fue hospitalizado a finales del pasado mes de enero en el Clínico de Madrid. El pasado día 23 tuvo que suspender una obra en el teatro de Bilbao y desde entonces no pudo reaparecer en público. Curiosamente, su última aparición fue en la televisión, en un anuncio de Campofrío en el que también participaron Andreu Buenafuente, Silvia Abril, Juan Echanove, James Rhodes o María Galiana entre otros. "Claro, preferís vivir como si la muerte no existiera. Es más fácil", dice en una de las escenas en el que precisamente va vestido del personaje de la 'muerte'.

Quique San Francisco siempre será recordado por su participación como Tinín en Cuéntame cómo pasó o por sus papeles en otras series de los 90 como Colegio Mayor o Los Ladrones van a la oficina. Fue hijo de una familia de actores (Queta Ariel y Vicente Haro) y nunca habló de su vida personal, si bien siempre fue polémico en sus aclaraciones públicas y no tuvo tapujos en la lengua para opinar sobre distintas polémicas. Siempre habló claro de su adicción a las drogas. "Porros fumé toda la vida, pero lo malo fue el caballo y la coca. Por el caballo hice una pasada y me fui; si no, no estaba aquí. Esto duró unos cuatro años durante los que trabajé muchísimo menos. Todo me tocaba los cojones", declaró hace unos años con Interviú.