Fuerte discusión en La Isla de las Tentaciones

La Isla de las Tentaciones es un programa que engancha. Normalmente se sabe casi todo lo que va a pasar prácticamente desde el principio, pero siempre hay alguna sorpresa. Los cuernos y los puñales vuelan de una casa a la otra, pero también dentro de una misma villa.

La protagonista de la historia es Lola, hasta el momento novia de Diego, pero al que le ha puesto cuernos en dos ocasiones, siendo la segunda especialmente dolorosa por inesperada para él. Sí, hablamos del sexo que mantuvo con Carlos en la misma cama que compartían con Lucía, supuesta pretendida por el joven. Este episodio dejó en evidencia las tentendecias de Lola, que está más caliente que la pipa de un indio. Varias de sus compañeras la dejaron de lado por su 'traición' a la buena de Lucía, que entre su novio y su amiga, no sabe dónde meterse.

Lola decidió refugiarse en la atención de Rubén, el último tentador en llegar a la villa. Hay que recordar que el exfutbolista metido a actor de La Isla de las Tentaciones, hace muy bien el papel de 'escuchador' y 'consejero'. ¿Se le ve venir? Claro, como a todos. Es así como llegamos a la enorme bronca entre Isaac y Rubén, ya que el primero no confía en el segundo.

"Tampoco te tienes que justificar por ir a hablar con Rubén", dijo El Lobo a Lola, aunque ella se hundió diciendo que "todo lo que hago siento que es un machaque hacia mí". Carlos, en este momento, comentó que si ella se quiso ir con Rubén fue decisión suya, a lo que el aludido comentó que si se hubiese ido con otra persona no hubiera ocurrido: "aquí no somos tontos. Paso por aquí y muchas veces se crea un silencio. Me siento incómodo. No tenéis ni puta idea de como soy. Estoy viendo cositas que no me están gustando un pelo". Cosas de gallos y gallineros.