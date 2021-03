DEFINITIVO  | Así queda el calendario escolar en Fallas 2021

Finalmente no habrá colegio en València los días de la semana de Fallas 2021. Así lo ha decidido en un consejo extraordinario el Consejo Escolar de València, que ha mantenido las vacaciones escolares previstas inicialmente. Con 22 votos a favor y 7 votos en contra, el Consejo Escolar ha decidido que los días 16, 17 y 18 no sean lectivos, tal y como ha adelantado À Punt.

Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de València habían aconsejado todo lo contrario, pero el Consejo no ha dado su brazo a torcer y pese a que no se celebrarán las fiestas por la pandemia, se mantienen los días festivos. La propuesta final del Ayuntamiento era dejar el 18 de marzo como no lectivo y trasladar a mayo los festivos del 16 y 17, pero se quedó finalmente en una idea sin prosperar. El Consejo Escolar se suma al de Castellón de la Plana, que también ha declarado la semana de la Magdalena como no lectiva pese a las recomendaciones. Eso sí, el día 8 de marzo será en la capital de la Plana lectivo y laborable.