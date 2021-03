Un 'zasca' cocinado durante 12 años a Marta López

Hace 12 años en un programa del corazón Marta López la tomaba con Edurne de una manera especial. "Me pasó con Guillermo Martín y también me pasa contigo. Que os veía por la tele y os veo muy guapos pero en persona y te veo mona pero vamos tampoco es para tirar cohetes", aseguraba la colaboradora, quien hace unos meses saltaba de nuevo a la primera línea de la fama después de ver cómo Alfonso Merlos le era infiel a través de un directo de Youtube. Eso sí, Marta López no se quedó ahí y remató la frase con un "voy a decir una cosa. Tengo 12 años más que ella. Ya veremos cómo está dentro de 12 años". Y lo cierto es que el tiempo no ha tratado nada mal a Edurne, como así se ha comentado en redes sociales.





Marta: A ver cómo está ella dentro de 12 años.

Edurne 12 años después: https://t.co/bAezrh359f pic.twitter.com/XqEptNCMMx — Zorrasca (@zorrasca) March 3, 2021

y ahora está tal vez en uno de sus mejores momentos. De hecho en redes sociales ya se han situado de su lado después de que alguien rescatara las imágenes emitidas en Mediaset hace más de una década. Así luce ahora Edurne.