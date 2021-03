Broncano hace pública la nueva operación a la que se tiene a someter

Después de poner fin a su excesiva sudoración de manos gracias a una operación, David Broncano tiene que volver a someterse a una cirugía. El presentador de 'La Resistencia', explicó en la última entrega de su programa que debe ser intervenido por un orzuelo que tiene en un ojo desde hace tiempo y que le ha ocasionado dificultades en la visión.

El cómico quiso sincerarse en el espacio de #0 sobre este asunto: "Me pasa una cosa. Si en algún momento ves que estoy mirando donde no estás es porque he estado hoy en el oftalmólogo porque tengo un orzuelo aquí. No se ve porque me lo han maquillado", le contó al actor invitado de la noche, Diego González Rivas, protagonista de 'Sky Rojo'.

El humorista dio más detalles sobre la solución a este problema que arrastra desde hace tiempo: "Mañana me operan, me tienen que rajar el párpado y estoy aquí trabajando. Me han echado unas cremas y cosas así y cuando cierro los ojos la crema se me pone sobre el propio iris del ojo y lo veo nublado", explicó en el programa.