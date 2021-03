La Isla de las Tentaciones: Lola estalla contra sus haters

Nadie duda del protagonismo de Lola en La Isla de las Tentaciones 3. Sus lágrimas de cocodrilo en la hoguera de confrontación que solicitó su novio Diego no engañaron a los espectadores y muchos de ellos cargaron contra la joven en RRSS.

Marina fue la primera en ponerle los cuernos a su novio (Jesús) con el Isaac (el feo-guapo apodado 'Lobo'). En esa pareja parecía ella la tentadora, aunque el chico se supo trabajar la sonrisa de Marina. Por otro lado estaba Lola, a quien poco le duró el recuerdo de su novio cuando un fornido italiano con cara de soñador (...) empezó a sacarle brillo con excesiva insistencia. También es verdad que ella se terminó agobiando por la pesadez del joven y se lanzó a por Carlos, hasta ahora pretendiente insistente de Lucía. Otra que tal baila, ya que mientras era corneada por su mal novio Manuel, era traicionada por su amiga Lola.

Como ya se sabe, Lola y Diego tuvieron una hoguera de confrontación donde pudieron hablar tranquilamente y decirse todas las cositas que pensaban... Una vez aclarado todo ambos decidieron volver a sus respectivas villas. El chico llegó dispuesto a perdonar los besitos de ella, pero no se esperaba que hubiera llegado a tener sexo en la cama con Carlos. Eso sí, nada que ver con lo que hizo horas después con el también insistente pretendiente.

Con este panorama de culebrón latino (los turcos son demasiado lentos), era de esperar que la reacción de los seguidores del programa no tardara en plasmarse en la red. Lo haters no tardaron en multiplicarse y afear las múltiples actuaciones de infidelidad y deslealtad de Lola a Diego (que no hizo más hasta el momento porque la actriz que le pretende no quiere). Ya se sabe que en las redes sociales la gente se corta menos, protegidos por el anonimato. Los insultos fueron de todo tipo.

"Yo estoy feliz conmigo misma, me siento bien, estoy perdonada interiormente. No necesito que nadie me perdone porque yo me he perdonado a mí, perdonado en el sentido de que estoy en paz. Para la gente que me llama "guarra", deciros que os quedáis en la superficie, no me afecta, las críticas constructivas que dan su opinión educadamente incluso las contesto. Y las críticas dañinas, que se basan en el insulto fácil (lo entiendo, hay gente que no da para más), no os molestéis que la mayoría ni las leo, y cuando lo hago me río.

Sé quién soy, cómo soy y lo que viví. Entonces, deciros que no me vais a hundir, estoy súper a flote, me da igual todo lo que me digáis, tengo mi vida, a mi familia, a las personas que quiero a mi lado y eso es lo único que me interesa. Es normal que me critiquéis y yo lo entiendo, para eso está el programa y las redes sociales pero de verdad no malgastéis vuestros tiempo si me queréis humillar no lo vais a conseguir. Tuve una temporada muy mala pero no os necesito para ser feliz".