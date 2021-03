Paz Padilla la lía por las vacunas de Covid-19

Paz Padilla es más humorista que presentadora. De toda la vida. Pero sus últimos comentarios no trajeron las risas al público de Sálvame, precisamente. Las RRSS cargaron contra ella. La andaluza una proclama al Gobierno de Pedro Sánchez en la que pedía que los trabajadores de Mediaset fueran también vacunados, porque, según ella, los presentadores de televisión también tendrían que estar en los grupos prioritarios.

El principal motivo que argumentaba Padilla era que los trabajadores son los únicos que no llevaban mascarilla a la hora de trabajar: "Trabajamos sin mascarillas. Somos los únicos trabajadores, yo no conozco a nadie, incluso los dentistas llevan dos mascarillas". Unas declaraciones que han despertado malestar en Twitter, donde muchos aseguraban que no era imprescindible que no se pusieran la mascarilla. Otra de las colaboradoras que también apostaba por esa vacunación de los presentadores era Belén Esteban: "Nos lo merecemos. Pagamos a la Seguridad Social, pagamos impuestos, un poquito más rápido, pero aquí en Mediaset como en muchas empresas entra mucha gente"