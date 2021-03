¡Bombazo! Casillas y Sara Carbonero se separan

Iker Casillas y Sara Carbonero se separan. Durante los últimos meses ha ido aumentando progresivamente los rumores de separación. Hasta ahora habían desmentido todos de manera tajante. Sin embargo la revista Lecturas abre en portada con la exclusiva de que asegura que la pareja ha decidido separarse y que incluso lleva un tiempo viviendo en casas separadas.



Según cuenta la revista tras el último ingreso en el hospital de Sara Carbonero, el ex futbolista se convirtió en su gran apoyo, sin embargo, tras recibir el alta comieron juntos, pero Lecturas asegura que se marcharon del restaurante por separado; ella se fue con su amiga Isabel Jiménez y él cogió su coche en solitario en el parking donde estaba guardado. Esto es una señal de que el ex futbolista ya no vive en el hogar familiar que han compartido desde su regreso a Madrid.





Lecturas también confirma que tanto sus amigos más cercanos como sus familiares ya saben el futuro del matrimonio, y ahora vendrá lo complicado: poner punto y final de forma oficial a una relación que se fraguó cuando él era capitán de la Selección Española.