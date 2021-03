¿Qué significa el tatuaje de Isabel Díaz Ayuso?

Isabel Díaz Ayuso es la clara protagonista de la semana en España. La traición de Ciudadanos al Partido Popular en Murcia en connivencia con el Partido Socialista hizo saltar las alarmas. Todas las CCAA en las que gobernaban juntos estaban en peligro y la presidenta de la Comunidad de Madrid fue muy rápida para adelantarse a sus hasta ahora aparentes aliados y rivales. Ayuso cesó a los cargos de Ciudadanos, disolvió la Asamblea de Madrid, dimitió como presidenta y convocó elecciones para el 4 de mayo. Todo ello mientras PSOE, Ciudadanos y Podemos preparaban sus mociones de censura que presentarían una hora después. El conflicto hizo saltar la política madrileña por los aires cuando la disuelta Asamblea admitía a trámite dichas mociones. Los juzgados tendrán todavía más trabajo.

Habitual de los titulares políticos a favor y en contra, Ayuso es una mujer que no deja indiferente, eso está claro. La presidenta lleva un tatuaje a la vista de todos, en su brazo, pero cuyo significado puede sorprender. El tatuaje ha aparecido en más de una ocasión en las fotografías que le han sacado aquí y allá en diversos eventos. Es un tatuaje de una rosa, qué ella guarda un significado muy especial. Los tatuajes son algo poco propio de la clase política, al menos que estén en partes visibles del cuerpo. Este tatuaje se trata de un homenaje a su adolescencia, en referencia a su grupo de música favorito 'Depeche Mode'.

La rosa que aparece dibujada aparece también en el famoso disco de la banda 'Violator (1990)' en donde hay éxitos tales como Personal Jesus o Enjoy the silence. La rosa esta diseñada por el holandés Anton Corbjn. Ayuso no se esconde y dijo que "cuando hay días un poco complicados, miro el tatuaje y me viene a la memoria momentos felices".

