Andrea Gasca, operación estética con críticas en las redes sociales

Andrea Gasca, exconcursante de La Isla de las Tentaciones, ha generado polémica en las últimas horas a través de las redes sociales. El motivo: un viaje exprés a Turquía para someterse a una cirugía estética.

Cabe recordar que Andrea participó en la primera edición de la Isla de las Tentaciones, programa al que fue con su pareja, por entonces Ismael. Más tarde, en la segunda edición fue como tentadora y cayó con Óscar, con el que la relación no terminó cuajando.

Ahora, meses después de aquella experiencia Andrea Gasca ha decidido pasar por quirófano y ha contado en las redes sociales sus planes. "Me habéis preguntado muchísimo para qué he venido a Turquía realmente. He venido para hacerme una cirugía". En concreto, se ha realizado una 'lipo vaser' según la revista Cuore. Una liposución de alta definición para quitarse, según la propia Andrea, "los kilitos de más y volver a la figura que tenía antes".

No ha sido la operación en sí el motivo de las críticas, sino su viaje a Turquía en tiempos de pandemia. "Que ella pueda irse a Estambul a hacerse una lipo y yo no pueda ir a ver ni a mi familia", "esto deja mucho de qué hablar", o "no nos traigas la variante turca" han sido algunos de los comentarios en su foto de Instagram.