La Isla de las Tentaciones: La hoguera más terrible y más dura

Nunca ha habido una hoguera de confrontación tan tensa como la vivida entre Lucía y Manuel en La isla de las tentaciones 3: la joven andaluza quiso ver al que hasta entonces era su novio para pedirle explicaciones, pero ella aprovechó su momento para dejar claro que en lugar de llorar por un hombre como él, que le ha sido infiel con dos chicas e incluso llega a afirmar que siente algo por Fiamma, lo que hace es estar feliz por darse cuenta de lo que vale como mujer.



La primera parte de la hoguera se basó en recriminaciones de Lucía a su novio, mientras que Manuel intentó colocar en más de una ocasión a su chica a la misma altura que él; no le funcionaron tampoco las supuestas lágrimas que derramaban sus ojos, ya que la joven se mantuvo firme y tajante en todo momento. Tras tanto llorar antes de acudir al encuentro, consiguió que Manuel no la viese llorar por él.





Lucía, a Manuel: "Mira, que no le salen las lágrimas" #LaIslaDeLasTentaciones9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/25GXZ0JmrO — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 11, 2021

Finalmente, tras decidir irse sola, y el andaluz salir de La isla de las tentaciones 3 junto a Fiamma, mientras Lucía se encaminaba hacia fuera de la hoguera él le rogó un último abrazo: "perdóname Lucía, por favor". La aludida sorprendió de nuevo por mantenerse firme: "ya está, no pasa nada, pero un abrazo no. Ya me has humillado bastante. Lo siento, ya no quiero saber nada de ti (...). Yo te doy un abrazo y te vas con la otra allí y te besas y le dices te quiero y que nos vamos juntos... De verdad, lo siento, más humillaciones no".