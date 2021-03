La Isla de las Tentaciones: Pillan a un participante masturbándose a escondidas

Participar en un concurso como La Isla de las Tentaciones tiene sus riesgos. Muchas parejas llegan dispuestas a comportarse con cierto decoro, otras abiertas a la experiencia y lo que pueda pasar y, por último, quienes tienen claro que al poco de llegar van a ponerle cuernos a sus novios / novias. En el programa de este jueves, Manuel decidió irse de la isla con Fiama, la tentación repetidora que entró a saco a por él la primera noche. Lucía, por su parte, decidió marcharse sola por donde vino, pero con la conciencia tranquila de haberse librado de un personaje especialmente acomplejado. ¡Larga vida a Lucía! El marcador general es de 2-1 para las chicas con 'goles' de Lola y Marina, por el tanto en solitario de Manuel.



Los otros protagonistas de la noche fueron, como suele ser habitual, Jesús y Marina. Ella, que no tardó en ponerle los cuernos de muchas maneras diferentes a su novio con el feo-guapo de 'Lobo', sigue rajando de lo lindo del bueno de Jesús. Está claro que el joven no conocía bien a la que era su pareja... y de buena se ha salvado. Es evidente que los cuernos le han trastocado y, aunque hasta ahora ha mantenido la compostura no pasando de cuatro picos con su pretendienta, algo pasaba en su interio. ¡En el interior de sus sábanas!





. El chico, que en todo momento dijo que no se acostaría con nadie en la villa, ya no podía más con tanto estrés. "Oh, ay lo que está haciendo", la expresión y las palabras de Marina lo dicen todo: ha visto a Jesús masturbándose debajo de las sábanas frente a la cámara. Las chicas no pudiern reprimir sus risaas nerviosas. Lucía, que bastante tiene, comentó: "Qué fuerte, ¿no podría irse al baño para eso? Me creía que era broma, que se iba a rascar".