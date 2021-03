Descubren el pasado oscuro de Carlos, de La Isla de las Tentaciones

La Isla de las Tentaciones ha dado bastante juego esta edición. Especialmente la villa de las chicas, donde alguna llegó con la clara intención de montárselo con quien fuera. Eso sí, Manuel intentó nivelar el marcador al ponerle cuernos a Lucía e irse de la isla con Fiama. Relación que, por cierto, tiene menos futuro que un helado en el horno.

Dejando de lado al feo-guapo de Isaac y Marina, la pareja más fresca ha sido la formada por Carlos y Lola. La chica dio mucha cancha a uno de los muchachos, pero terminó por agobiarse y no creerse sus palabras con acento italiano, por lo que se dejó llevar para 'quitarle' el pretendiente a la pobre Lucía. A Lola le daba lo mismo quién tuviera detrás y a Carlos quién tuviera delante, así que terminaron formando una pareja bastante caliente, aunque sin ningún tipo de chispa ni complicidad fuera del sexo.

Carlos ha saltado a la fama en el programa, pero su paso por la isla va a traer cola... y nunca mejor dicho. Esto ha provocado que se hable mucho de ambos en el exterior, siendo el soltero el primero del que hemos tenido conocimiento de un pasado un tanto oscuro que ha sido descubierto por el periodista Miguel Frigenti.

"Se han puesto en contacto conmigo varias afectadas y un afectado. Carlos, al regreso del programa, se va a encontrar con muchos problemas. Me consta que tiene muchas denuncias. Una de ellas por suplantación de identidad a un actor de cine para adultos llamado Christian Diamond", ha revelado el colaborador en Sálvame ante la sorpresa del resto de sus compañeros. También ha profundizado en la forma en que ha desarrollado el engaño con estas chicas.

[Pillan a un concursante masturbándose a escondidas]

"Él contactaba con varias de ellas y como no querían quedar con él, se hacía pasar por el actor de cine para adultos. Una de ellas descubre que no era él y lo denuncia por suplantación de identidad (...). Carlos se pasaba por este actor para conseguir fotografías y vídeos de todo tipo", ha añadido Frigenti, aludiendo a una posible obtención de imágenes eróticas mediante engaño. "Me consta que no es la única persona por la que se ha hecho pasar, algo que averiguaremos cuando termine el programa", terminó de añadir el también influencer.