AstraZeneca: síntomas preocupantes y qué ocurre si ya te has vacunado

El Ministerio de Sanidad canceló este lunes, de forma preventiva y tal y como ya había ocurrido en otros países de la Unión Europea (Noruega, Dinamarca o Alemania, entre otros) la vacunación con dosis de AstraZeneca. El motivo, la aparición de algunos casos de trombosis en personas vacunadas, principalmente en Noruega e Italia. La suspensión, que es cautelar y temporal (15 días) llega con el fin de investigar con profundidad qué relación directa tienen esos trombos con la dosis inyectada. En caso de España, con casi 1 millón de dosis de esta marca administradas, solo se ha registrado un caso de trombosis.

Ahora bien, son unas 940.000 personas las que ya tienen, al menos, una dosis de AstraZeneca en España. ¿Qué pasa con ellas? ¿Recibirán la segunda? ¿Dejará de tener efecto la vacuna? Desde el Ministerio de Sanidad, con Carolina Darias a la cabeza, se lanzó un mensaje de tranquilidad y de calma y se incidió, en varias ocasiones, a estar pendientes de los "síntomas indicados como no relacionados con los efectos adversos normales que se dan en la vacuna".

En estos momentos es muy poco frecuente la aparición de un trombo tras recibir la vacuna, si bien Darias y María Jesús Lamas (directora de la Agencia Española del Medicamente) expresaron los síntomas que deben preocuparte y deben hacer que te pongas en contacto con un médico si has recibido la primera dosis de AstraZeneca. "Los síntomas son dolor de cabeza muy intenso, inusual, que se incrementa al tumbarse, que no cede con analgésicos, y se acompaña de vómitos, de alteraciones visuales o sangrados irregulares. Lo comunicaremos para que los ciudadanos estén en alerta. No son los síntomas habituales de la vacuna como el dolor de cabeza la fiebre o el cansancio. Son cosas distintas, al tercer día, no a los dos primeros", explicaron. "Y son dolores de cabeza inusuales", explicó Lamas.

Pese a ello se lanzó un mensaje de tranquilidad porque la "probabilidad de tener un efecto adverso existe con cualquier medicamente y es altamente improbable porque la incidencia es muy baja".



¿Qué ocurre con los que ya recibieron la primera dosis?

Carolina Darias expresó que ahora toca esperar. El Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) deben pronunciarse al respecto cuando analicen de forma exhaustiva y rigurosa qué puede tener de relación los casos muy esporádicos de trombos surgidos en Europa. Pero la ministra señaló que como "entre la primera y segunda dosis hay un intervalo de diez o doce semanas" y la paralización prevista es solo de 15 días, "hay tiempo". Por ello, las personas que ya han sido vacunadas deben estar tranquilos y esperar acontecimientos para poder seguir con el ritmo habitual de vacunación con un punto más de seguridad cuando se contrasten los motivos de los casos adversos aparecidos.