La supuesta aventura de Katerina con un ex del Madrid

Una traición en las redes sociales. Eso es lo que ha sufrido Katerina Savarova, ex concursante de La Isla de las Tentaciones, precisamente de su 'amigo' y del que fue tentación Gonzalo Montoya. El andaluz ha contado ciertas cosas sobre la modelo después de que esta lo dejara plantado en una entrevista en su Instagram.

Según la versión de Gonzalo (la única que existe públicamente) Katerina no accedió a hacer el directo en otra cuenta: "Sabéis que tengo la cuenta baneada, que no me dejan hacer directos. Le dije que lo íbamos a hacer desde otra cuenta, y me dice: 'No, que desde esa cuenta no me siguen los seguidores'. Pero si llevo toda la tarde preparando la entrevista, ¿qué más te da?"

Pero la cosa no quedó ahí y con el calentón€: "¿Esta chavala quién coño se ha creído que es? ¿Para qué quieres más seguidores? ¿Para que te regalen un curso de español o que? No lo entiendo", ha continuando atizándola antes de soltar el auténtico bombazo: "Se ha liado hasta con Figo... Me va a venir a mamonear a mí con las tonterías". La respuesta de Katerina fue contundente, pero la duda sobre ella y su 'affaire' con Figo queda en el aire.