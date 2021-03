El último SPOILER de La Isla de las Tentaciones

La detención de Carlos esta semana por presuntos abusos sexuales va a levar a Telecinco a eliminar numerosas imágenes del tentador, aunque los seguidores que cuentan con Mitele Plus ya han podido ver el programa sin censura. No ocurrirá lo mismo este jueves en la principal cadena. En cualquier caso, te contamos todo lo que no te debes perder del programa de este jueves en La Isla de las Tentaciones.

"Llevo varias noches sin dormir, ya que en la habitación de Lola no pego ojo, pero bueno". Así comenzaba la hoguera censurada por Telecinco entre Carlos y Diego. Empezamos bien. "Tú llévatela, te va a pasar lo mismo que a mí", aseguró Diego tras escuchar la primera frase de Carlos, a lo que este respondió de forma despectiva: "No creo, no soy un tío como tú", a lo que Sandra Barneda tuvo que intervenir y pedir que no se insultasen. Hay que recordar que Diego no sólo es cantante, sino que también es campeón de España de Kick Boxing y subcampeón de Europa de K1. Poca broma, que si se levanta, lo más probable es que Carlos termine comiendo arena.

Diego comenzó a alterarse y tanto sus compañeros como la presentadora tuvieron que pedirle que respirase; y es que la actitud del provocador pretendiente no era la más correcta. Acto seguido, es cierto que el novio de Lola confesó sentirse liberado: "Me has hecho un gran favor de darme cuenta de que la persona que tengo al lado no vale un duro". Pero claro, Carlos, detenido por presunto abuso sexual dijo: "No, la persona que tienes al lado no te la mereces".

"Empiezas con una chavala que ha sido infiel a su novio, y con lo pintamonas que eres tú, pues va a hacer lo mismo", le recriminó una vez más Diego, a lo que Carlos lo único que respondió fue: "En la vida hay que saber ganar y perder, cómo sabes tú bien". Ante la pregunta de si tiene proyectos de futuro con Lola, Carlos se rió y respondió de forma afirmativa, provocando la risa del resto de chicos de la hoguera porque no se lo creyeron. No se lo cree ni él.