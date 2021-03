Sara Denez se desmarca: "No soy novia de Iker Casillas"

Desde que Sara Carbonero e Iker Casillas anunciaran su separación, han sido múltiples los rumores sobre la nueva relación entre el exfutbolista y otra chica. En concreto, la revista Semana publicó hace unos días una exclusiva titulada: "La nueva amiga de Iker Casillas".

En dicha información se le ponía nombre y apellidos a la supuesta nueva 'novia' de Iker: "Se llama Sara, vive en Málaga y la semana pasada estuvieron juntos en Andalucía".

Según dicha revista del corazón, Iker conoció a Sara, que es cantante, a través de Alejandro Sanz. Sara Denez es además de cantante compositora y podría estar vinculada a Casillas, pero ella misma se ha encargado de desmentir estos rumores y de tildar de falsas todas las informaciones difundidas.

Sara Denez (Córdoba, 1977) fue tajante. "No os lo creáis, por favor. Totalmente falso", manifestó. Además, Sara compartió una foto con su pareja, Juan Bañasco, aportando el siguiente mensaje. "No soy novia de quien intentan. ¡Pobre Iker! Falsa noticia, que me dejen tranquila. Espero que pague quien de estas informaciones falsas o intente hacer daño. Soy una tía normal de la vida, con mi pareja y una vida tranquila".



