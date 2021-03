Ibai Llanos sobre los fichajes del Madrid: "Estamos cayendo en la trampa"

El Real Madrid lleva ya unos años buscando esa gran estrella que lidere al equipo, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel mediático. Una posición que ha quedado huérfana dentro del club después de que Cristiano Ronaldo se marchara del conjunto blanco destino Juventus de Turín, donde tampoco es que haya tenido un camino de rosas.



De hecho, ya se empieza a hablar de que el Real Madrid podría acometer un gran fichaje en este próximo mercado de traspasos, algo de lo que incluso avisaba Josep Pedrerol en su paso por el programa de entrevistas de Ibai Llanos, 'Charlando Tranquilamente'. Ahora, el vasco, seguidor del Real Madrid confeso, ha lanzado un tweet en el que invitaba al madridismo en no excederse en sus expectativas sobre un próximo gran fichaje del conjunto merengue. "Estamos cayendo en la trampa de confiar en que van a venir al madrid Haaland, Mbappé, Alaba y CR7 y la portada el 12 de agosto de MARCA va a ser "el fichaje es Bale" "el galés está como un toro" "sus compañeros alucinan" No nos hagamos daño por favor", comentaba el streamer.





No nos hagamos daño por favor — Ibai (@IbaiLlanos) March 20, 2021