La hija de Rocío Carrasco rompe su silencio

El primer capítulo del documental de Rocío Carrasco en Telecinco tuvo a media España pegada a la televisión y ha provocado multitud de reacciones horas después de emitirse. La primera de ellas ha sido el veto de Mediaset a Antonio David, quien recibió acusaciones de su exmujer, y quien ya no saldrá en Sálvame ni en ningún otro programa de la casa, como así ha anunciado el propio espacio televisivo. Pero no es la única persona que se ha encontrado con una puerta cerrada en la cadena con el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. La hija que ambos tienen en común, Rocío Flores, ha hablado y sus primeras reacciones han sorprendido a muchos.

"Buenas tardes, os hago este vídeo, con total libertad desde las redes sociales, para explicar que ayer con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo viví anoche... intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y para tender un puente una vez más. No se vio oportuno, no se me dejó. Solamente hago este vídeo para que explicarme", ha señalado en un vídeo en redes sociales la joven.

Uno de los principales focos de conflicto entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco es precisamente esa relación entre hija y padre. De hecho, en el documental, Rocío Carrasco señaló que uno de los peores momentos de su vida fue cuando su hija decidió entrar en televisión para convertirse en la defensora de su padre en Gran Hermano en 2019. Todo eso, acompañado de imágenes de esa etapa y con la voz cortada de su madre, quien ahora, después de mucho tiempo en silencio, ha decidido hablar para contar su verdad.