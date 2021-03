Irene Montero la lía con un tuit sobre Antonio David y Rocío Carrasco

La serie documental de Rocío Carrasco está dando mucho de lo que hablar. Su punto de vista de la realidad choca frontalmente con la de su entonces pareja, Antonio David o la que han transmitido sus hijos, especialmente Rocío Flores Carrasco, la mayor. Telecinco ha alimentado este tipo de entrevistas posicionándose abiertamente en favor de la famosa e incluso apartando al ex agente de la Guardia Civil de sus programas estrella. Da igual lo que sentenciara en su momento la juez que no dio veracidad al testimonio de Rocío Carrasco, no son pocas las personas que prefieren creer igualmente a la mujer.

Una de las voces que más han sonado tras el primer programa de la serie documental ha sido la de Irene Montero. La ministra de Igualdad y pareja de Pablo Iglesias, ha escrito un tuit en su cuenta oficial en el que pasa por encima de lo expuesto en su momento por una juez y de la presunción de inocencia del acusado: "El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. # Rocíoyositecreo".

Ahora, queda por saber si Antonio David cumple su promesa de denunciar a quienes le acusan sin pruebas de ser un maltratador u opta por guardar silencio. Eso sí, viendo de qué lleva años viviendo, costaría creer que permaneciera en la sombra.