La Isla de las Tentaciones: ¿Cómo han quedado las parejas?

La Isla de las Tentaciones 3 no ha decepcionado a nadie. Bueno, salvo a alguno de los participantes que llegaron felices y enamorados a la villa y terminaron con unos cuernos que ni el mítico 'Ratón', ese morlaco de Sueca que copó numerosos titulares de prensa la década pasada.

Ya sabemos que Lola empezó corneando sin piedad a su novio Diego, un exluchador cántabro que está convencido de que desciende del mismísimo Ragnar. Caprichos del destino. Primero se lió con un italiano con aires de Beckham dopado y después terminó haciendo cosas de mayores con Carlos, que por entonces arrimaba la sardina a Lucía, que nunca tuvo intención de 'pecar'. Pobre Lucía...

Evidentemente, hace semanas que se sabe que la buena de Lucía y el malote de Manuel abandonaron el programa; ella sola y él mal acompañado. O bien, según queramos entender el rollo de Fiamma en esta edición de La Isla de las Tentaciones.

Diego y Lola rompieron, aunque ella lloró de lo lindo. Evidentes lágrimas de cocodrilo las de la chica, que si hubiera vuelto a la villa 5 minutos después, se hubiera lanzado a los brazos de Carlos. Un tipo que no se parece a su expareja ni en el blanco de los ojos, pero eso a ella le daba igual. Es más, parecía que le daba lo mismo un pretendiente que otro, con tal de pillar cacho. Diego, que se lo terminó pasando bomba con su tentadora, se marchó solo de la Isla. Eso sí, 'desfogado'.

La historia sigue con Marina y Jesús. Ella tardó muy poco en liarse con nuestro amigo Isaac, el feo-guapo con pinta de no saber hacer un nudo de corbata ni siguiendo un tutorial. Marina se fue de la Isla con él, dejando a Jesús dando vueltas como una peonza. El pobre fue cornudo y apaleado, ya que ninguna pretendienta quiso hacerle caso en las citas finales. El joven es el gran damnificado de la edición en el aspecto mediático. Es evidente que se libró de Marina, pero sus manualidades nocturnas y su poco éxito con las chicas de la villa no ayudan. Marina sorprendió a todo el mundo marchándose sola de la Isla, si bien ya tenía un acuerdo con Isaac para seguir con su relación fuera. Y, sí, todavían siguen juntos... y sobre todo revueltos.

Entre el bando de los buenos... que tampoco son tan buenos, tenemos las parejas Claudia - Raúl y Lara - Hugo. Todos ellos parece que se marcharon reforzados tras la experiencia, pero no. Claudia no dejó de tontear en la isla con uno de sus tentadores, aunque entonces no pasaron del roce. Además, nada más verse, se fundieron en un abrazo que hizo que ella olvidara su villa y se quedara con su 'Sandokan' hippie. Algo quedó pendiente dentro de ella, ya que poco tardaron en romper y ella volver a los brazos de su 'amor de verano'.

Hugo, el llorón de la edición, sólo supo convencer y sacar lo mejor de Lara cuando ella vio que se comportaba como un calzonazos. Hasta entonces, la joven no se fiaba ni de su sombra. Ella necesitaba ver algo diferente en él y, a falta de un buen afeitado, supo valorar el buen comportamiento de su pareja. A día de hoy, siguen juntos y sonrientes. Bueno, ella a su manera.