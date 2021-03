¿Se arrepiente Christian Gálvez de no seguir en Pasapalabra? La respuesta

En la última década todo aficionado a Pasapalabra lo asocia a Christian Gálvez como presentador. La etapa en Mediaset fue larga y por ello es el que más episodios ha dirigido en la historia del programa. Sin embargo una sentencia judicial devolvió el programa a Atresmedia con un nuevo presentador desde entonces: Roberto Gálvez. ¿Por qué Christian Gálvez se quedó en Telecinco?

El presentador lo explica en una entrevista en El Mundo y desvela su conversación con Paolo Vasile: "Hablé personalmente con Paolo Vasile y fue una conversación superfranca y supersincera", sobre su decisión de continuar en Mediaset.

Aunque "ha pasad mucho tiempo" para Gálvez el presentador lo tiene claro: "No, nunca me he arrepentido de las decisiones que he tomado en mi vida".