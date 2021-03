Marta de Lola encuentra el amor con un influencer del CF Benidorm

Marta de Lola, de la Isla de las Tentaciones, ya ha concluido oficialmente su participación en el reality de Telecinco. No obstante, la ex del boxeador Diego, no sale de un reality y ya está lista para otro: participará en Supervivientes 2021 (este es el listado oficial de todos los concursantes).



En este sentido, no tiene tiempo que perder antes de partir a Honduras y ya ha confirmado, tras liberarse de la presión mediática de la Isla (no podía confirmar nada en redes por contrato) quién es su nueva pareja. Se trata de Iván Rubio, tiktoker con más de 9 millones de seguidores, influencer y además futbolista del CF Benidorm.





y ha luchado con y contra todo para ser feliz", expresaba el futbolista.Mientras, Marta también confirmó la relación. "¡Por fin!¡Por fin deja de ser un secreto a voces! Tenía muchísimas ganas de poder gritarlo a los cuatro vientos y por fin ha llegado el día.