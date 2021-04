Antonio David, en los Tribunales contra Rociíto

El negocio que ha montado Telecinco con la serie de Rociíto no ha dejado indiferente a nadie. Puedes escuchar argumentos a favor o encontra de la protagonista o de Antonio David Flores en cualquier rincón de la calle. Son muchas las personas que sintieron pena por el escenario programado por la cadena amarillista. Pero, a su vez, no son pocos quienes no terminan de creerse la versión de la hija de Rocío Jurado.

Presentarse con papeles y contar una historia lacrimógena con imágenes cuidadósamente seleccionadas y una banda sonora exitosa que te envuelve garantiza el éxito. O no. Resulta que hace unos días, el diario El Mundo empezó a publicar sentencias judiciales que restaban credibilidad a la protagonista. Eran numerosos los jueces (y juezas), quienes no daban credibilidad a sus testimonios. Pasaron los capítulos y Rocío Carrasco dio un salto en sus ataques, moviendo el foco mediático puntualmente contra su hija, Rocío Flores.

Antonio David, fusilado públicamente por Telecinco y parte de sus compañeros (los que no, guardan silencio), ha permanecido callado prácticamente desde que empezó el show contra su imagen. Sus abogados han tenido mucho trabajo y la recopilación de testimonios no probados o incluso enjuiciados previamente, pueden salirle caro no sólo a su mujer, sino incluso a la cadena o alguno de sus trabajadores.

Lo último que hemos sabido del excontertulio de Sálvame es que ha acudido otra vez a los juzgados tras haber demandado a su exmujer por impago de la pensión de alimentos a su hijo David. Y sí, esta vez ha decidido pronunciarse frente a los reporteros que le esperaban a su salida.

"Me encuentro mal porque cuando se le hace daño a mis hijos es normal que no esté bien. Lo que me provoca todo esto es mucha tristeza. La propia madre de mis hijos, mi ex mujer, que haga daño a mi hija de esa manera tan cruel cuando debería de hacerlo conmigo", asegura Antonio David. Ahora bien, cree que "todo lo que está contando es su verdad guionizada. Tengo material de sobra para desmontar todo". Los próximos episodios seguirán en Telecinco, pero es cuestión de tiempo que sean los Tribunales quienes ofrezcan una segunda temporada de la docuserie.