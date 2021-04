¡Escándalo en Alginet! La Guardia Civil confunde la grabación de una serie con un atraco de verdad

De cine... Y nunca mejor dicho. La Guardia Civil tomó este lunes el Ayuntamiento de Alginet al ser avisadas de que dentro había varios encapuchados con metralletas. Lo que no se esperaban es que al llegar se encontrarían con la grabación de una serie de ficción...



Todo fue un error. Se estaba grabando un corto de una serie dirigida por un cineasta local, pero desde el Ayuntamiento no se notificó la grabación y se llegó al drama. La serie, llamada 'Powerboys' se estrenará en un año y contaba con una escena en el Ayuntamiento de Alginet. Los vecinos no se lo podían creer cuando vieron llegar a varias patrullas de la Guardia Civil para afrontar el 'ataque' de varios encapuchados con metralletas de plástico en el edificio público. Ver para creer. Por suerte, todo quedó en una anécdota.





@AruserosLaSexta Una cagada, están grabando un corto en el Ayuntamiento de Alginet, haciendo como que atracan un banco. El alcalde no avisa a la policía y pasa esto. pic.twitter.com/WrV21Hsh9i — AspalletMan (@Soriuskiller) April 26, 2021