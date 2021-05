Supervivientes 2021: Asoman los cuernos a Tom Brusse

Se puede hablar de justicia, de karma o de pura lógica. Quien con niños se acuesta, meado se levanta, afirma el refranero español. Pues ahí estamos. Tom Brusse saltó a la fama gracias a su paso por el programa 'La Isla de las Tentaciones'. Y de isla a isla, pasando por 'La casa fuerte'.

¿Por qué empezó a sonar su nombre? Pues por infiel, claro. El marroquí con cara de pelele nervioso se lió con una de sus tentadoras, Sandra, con la que hasta hace poco todavía seguía ennoviado. O lo que sea. Ella entró como actriz para conquistar al chico que fuera y con Tom hizo buenas migas. Melyssa quedó como la cornuda de España y el chico con el que tanto disfruta tonteando Jorge Javier se puso la bandera de 'Don Juan'. Pues igual la princesa le ha salido rana.

Se ve que Sandra no sabe estar sola y la distancia con Honduras es demadiada. O, quizá, nunca tuvo planes de futuro con Tom. Sea como fuera, ella ya ha ido dejando pildoritas sobre sus dudas al respecto de la relación. Que si no sé qué pasará en el futuro, que si no estoy tan enamorada como antes. ¡Pero qué antes ni qué antes!

El hecho es que la joven podría estar manteniendo una relación paralela con Julen. Hablamos de un joven nini al que se le conoció en su demasiado largo y sobreactuado paso por MYHYV. El horterilla ha estado 5 añitos viviendo del cuento... y todavía tiene ganas de más. Estaremos atentos. [La audiencia inicia un boicot a Sálvame]