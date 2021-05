Sanidad avanza que habrá Fallas en 2021

Sanidad ha dado luz verde: habrá Fallas en el segundo semestre de 2021. Este martes se ha celebrado una reunión entre la Generalitat y los representantes del colectivo fallero y se ha llegado a una primera conclusión.

No hay una fecha concreta todavía tal y como avanzaron Levante EMV y À Punt y ahora las comisiones falleras y los distintos agentes que comprenden la fiesta deben volver a sentarse para negociar el programa de actos una vez culmine el estado de alarma y las fechas. Que termine el estado de alarma en España no quiere decir que en la Comunitat no existan ya restricciones (estas son las que están previstas de momento), pero el próximo lunes se reunirá la comisión de seguimiento con los negociadores representantes de las Fallas para establecer la hoja de ruta a seguir.