El curioso intercambio de regalos entre Steven Seagal y Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha recibido este martes en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, al conocido actor estadounidense Steven Seagal que visitó la capital venezolana como representante especial del Ministerio de Exteriores de Rusia. El intérprete es un firme seguidor de Vladimir Putin y tiene la nacionalidad rusa desde hace años. Este no es el primer encuentro con una celebridad del presidente venezolano, que por cuyo despacho ya han pasado otras estrellas como el fallecido Diego Armando Maradona, el cantante Juan Gabriel o la modelo Naomi Campbell.



Seagal, famoso por sus papeles en películas de artes marciales, ha obsequiado al mandatario venezolano con una espada de samurái. El presidente no ha dudado en desenfundar el sable y mostrarlo ante la televisión nacional, VTV Canal 8. El presidente ha recibido el regalo con "mucha emoción" según él mismo ha comentado en redes sociales. "Mi agradecimiento a nuestro hermano y amigo Steven Seagal, quien me ha sorprendido con un bonito obsequio, una espada samurái, símbolo de liderazgo", ha explicado. Al acto también han acudido distintos deportistas venezolanos expertos en artes marciales para homenajear al actor.





Mi agradecimiento a nuestro hermano y amigo Steven Seagal, quien me ha sorprendido con un bonito obsequio, una Espada Samurái, símbolo de liderazgo. La recibí con mucha emoción de parte de un gran maestro y experto en artes marciales. ¡Qué Gran Honor! pic.twitter.com/RitYO8IEuj — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 5, 2021

Por su parte, Maduro le ha regalado al intérprete una guitarra con la que el actor ha podido demostrar al mandatario sus habilidades musicales. El presidente ha definido a Seagal como una gran estrella del cine, pero, sobre todo, como