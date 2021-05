Nadia Alexandrova, la joven con la que Casillas le habría sido infiel a Sara Carbonero

Bombazo el que ha puesto encima de la mesa el programa Sálvame este jueves. El programa de Telecinco ha abierto la tarde con Nadia Alexandrova. Una joven búlgara que asegura que había estado viéndose con Iker Casillas desde 2019, mientras este estaba casado con Sara Carbonero.

Sálvame se ha puesto en contacto con la joven, que estaba en shock, no ha desmentido la información, simplemente se ha asustado por conocerse la relación. La búlgara, de 29 años y dedicada al negocio automovilístico, no se explicaba cómo se habían enterado en Telecinco: "¿Quién ha sido? Madre mía. Es que esto lo sabe muy poca gente, ¿quién ha podido ser. Que esto lo sabe muy poca gente: dos o tres personas?".

La conversación ha proseguido y Nadia ha confirmado más detalles, como que mantenían una relación "rara" al preguntarle por encuentros sexuales. "No soy una causa de la ruptura. Yo no me siento la persona que ha hecho ese daño. Con ella no estaba, eso sí te lo digo ya", afirmaba la joven sobre que en 2019 ese 'supuesto famoso' sí estaba casado pero ahora no.

Sálvame ha confirmado también que disponía de pruebas tales como "audios subidos de tono" entre ellos y "fotos comprometidas" en las que aparece Casillas. El exportero anunció su divorcio con Sara Carbonero el pasado mes de marzo.

No obstante no es la primera vez desde marzo que se ha especulado con una posible infidelidad de Casillas como razón principal del divorcio entre ambos.