Rociíto: Una jueza pide investigar las cuentas de Rocío Carrasco

Estamos en la era de la postverdad. Parece que una mentira o unas 'fake news' se hacen virales mucho antes que la información real. Es más, los oscuros intereses de, por ejemplo, una cadena o programa de TV, pueden provocar una tsunami en la dirección que más interese. No es algo nuevo, ya se sabe.

Telecinco está explotando al máximo una docu-serie sobre Rociíto en el que cuenta, en primera persona, su experiencia pasada con Antonio David, su exmarido. También respecto a la pareja de este, los hijos que tienen en común, hermanos, tíos, primos y contra todo lo que se mueva.

La hija de Rocío Jurado y varias periodistas con las que comparte amistad desde hace años, se han alineado junto a la cadena de entretenimiento y telebasura por excelencia. Cuentan un relato, verdadero, falso o interpretable, que desmonta toda la información que se conocía hasta la fecha. No sólo pone en duda, sino que acusa de falsa toda sentencia judicial contraria a sus intereses (la inmensa mayoría de las existentes hasta la fecha). "Verdad judicial" lo llaman, señalando a numerosos jueces como malos profesionales o tendenciosos. Ojo, que no se le vuelva todo en contra. Incluso parece que acusan al famoso polígrafo de Telecinco de no funcionar en Antonio David. Qué curioso.

Pues bien, la guerra continúa. La jueza Verónica Carabantes, quien investiga la denuncia de Antonio David contra Rociíto por no pagar la pensión a su hijo pequeño, ha ordenado que se ejecute una "consulta integral del patrimonio y vida laboral de la querellada", según publica El Periódico. Esto no es todo, ya que la implicada se negó a declarar en el juicio (a ver qué dice después de la verdad judicial) y la magistrada hará declarar próximamente al hijo de David y Rociíto e incluso le ha invitado a éste a iniciar acciones legales contra su madre.



Rociíto no deja de perder juicios

Hay que recordar que en 2018, otra jueza ya dictó sentencia contra Rocía Carrasco y le obligó a pagar a su hijo 200 euros mensuales. Desde entonces y según la denuncia de Antonio David, Rociíto nunca pagó. En 2019, otro juzgado diferente, esta vez el número 1 de Violencia contra la Mujer de Alcobendas, ordenaba a Rocío Carrasco ejecutar los pagos que entonces rondaban los 3000 euros más otros 900 de intereses. La Agencia Tributaria investigó las cuentas de la implicada y asumió que no tuvo ingreso alguno en 2018. Esta vez y tras la millonada que recibe de Telecinco, parece que ya tendrá oficialmente dinero para pagar las sentencias que le condenan.

Es evidente que la serie que está programando Telecinco tiene más sombras que luces y no se permite levantar la voz o poner en duda el testimonio de Rociíto. Varios contertulios de diferentes programas han sido atacados por dudar de datos concretos o hacer referencia a las pruebas contrarias a la versión 'oficial' de la cadena. En este sentido, todo es un negocio que empezó reportando mucho dinero a la productora desde el principio, pero todo ello estaría empezando a darse la vuelta. La actitud de Carlota Corredera no ayuda y eso de llamar "negacionista" a compañeros que difieren de su opinión han llevado a iniciar un boicot contra Sálvame. Ya ocurrió hace tiempo cuando Jorge Javier Vázquez mostró actitudes fascistas al atacar a millones de personas (recuerden la bronca con Belén Esteban o Montero entre otros muchos) que diferían de su opinión política.