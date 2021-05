Pillan a Dele Alli besándose con la hija de Guardiola

El tabloide británico The Sun ha cazado a Dele Alli, el jugador del Tottenham Hotspur, en actitud cariñosa e incluso besándose con María, la hija del técnico del Manchester City, Pep Guardiola. Según revela el citado medio, ambos tendrían una relación más allá de la amistad.



Y es que, captaron en varias imágenes a ambos en una actitud muy cariñosa, e incluso besándose en medio del bullicio del local, delante de todos, sin miedo a todas las miradas que podrían estar centradas en ello, tal y como informa The Sun: "No les importó quien los vio mientras se besaban frente a la cabina del dj".





?? The Sun newspaper publishes a picture of Tottenham Hotspur player Dele alli with Maria daughter of Pep Guardiola, Manchester City coach, while they are in a London bar. #thfc #coys #mcfc pic.twitter.com/F8vIybw651