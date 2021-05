Oriana y su nueva operación estética: "Parecían muy grandes..."

Oriana Marzoli ha sido protagonista en las últimas horas. Y esta vez no lo ha sido por su aparición en los platós de Telecinco; ni en 'Mujeres y Homres y viceversa' ni en 'Supervivientes 2021'. La influencer y colaboradora televisiva ha contado en sus redes sociales la última cirugía estética a la que se ha sometido.

Y lo ha contado todo con pelos y señales, paso a paso. La venezolana tiene su propio canal de Mtmad, si bien esta vez el bombazo lo ha contado 'en abierto' a través de su Instagram: se ha vuelto a operar los pechos.

"En las fotos parece que tenía los pechos súper grandes, pero mis prótesis era redondas SIN PROYECCIÓN, por lo que de frente parecían grandes pero de perfil eran muy chatas! Por no hablar de que las tenía por delante del músculo (la prótesis solo se sujeta con la piel que es muy fina y cae con el tiempo)", notificó en un post.

"Ahora me he operado por detrás (procedimiento más común y recomendado). Os mostraré el resultado, con una foto del antes y el después para que podáis apreciar el cambio! Siempre buscando la armonía con mi cuerpo, como bien me ha dicho la Dra.Hansel de Dr. Esquivel", añadiría después. Ahora sus fans esperan que evolucione bien tras la operación y lo más importante, que siga sintiéndose bien con su cuerpo.



El asombroso cambio físico de Oriana