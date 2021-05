Yadira en First Dates: "En la cama necesito que me domen"

Yadira no se escondió en su cita de First Dates. La participante canaria expuso claramente sus gustos sexuales a su compañero durante la cena, Jorge. De manera contundente pero valiente Yadira encendió la llama en el programa.

"Soy una persona un poco compleja. Soy muy culo inquieto. Busco una mujer que sea loca y aventurera, pero con los pies en la tierra", comenzaba la cita Jorge.

A lo que Yadira lejos de amedrentarse respondió: "Soy muy pasional, yo te quiero, pero si en la cama no me das la cantidad de sexo que yo exijo. Soy una sumisa alfa, somos mujeres muy fuertes sentimentalmente, muy pasionales, pero en la cama necesitamos que nos domen. Fuera soy muy dominante, pero en la cama necesito que me digan que me relaje, que baje lo humos porque no mando yo".

Al final de la cita Jorge se lanzó a cogerla por la cintura y a besar a Yadira. Ella lo correspondió. Surgió el amor y habrá segunda cita.