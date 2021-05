Ana Soria da la cara tras el acercamiento de Enrique Ponce a Paloma Cuevas y los rumores de ruptura

En los últimos días, Enrique Ponce ha sido noticia por su drástica decisión de borrarse la cuenta de Instagram. La protección de su intimidad días antes de reencontrarse con Paloma Cuevas, su exmujer, de cara a la comunición de la hija que comparten en común sembró el debate en las redes de si en el fondo podía haber algo más en la decisión.

Y es que en su Instagram principalmente había fotos con Ana Soria, su nueva pareja. ¿Había ruptura entre el diestro y la joven? Al respecto se ha referido la propia Ana Soria este fin de semana.

Ana Soria se mostró ajena a todas estas informaciones que apuntaban al distanciamiento con el torero y acudió a la Plaza de Toros de Navalcarnero donde el diestro toreaba, tal y como adelantó Diez Minutos.

La joven de 22 años aprovechó el acontecimiento para hablar con la prensa. "Todo genial", dijo a las preguntas que le llegaban. "Si no, no estaría aquí", añadió al respecto. Cuando le cuestionaron sobre la decisión de borrar el Instagram que había tenido Enrique Ponce ella fue claro. "Lo hizo porque no lo usa".