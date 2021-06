Carlos Herrera se declara a Marta López en antena

La prensa del corazón llega con fuerza esta semana. La revista Lecturas sorprendió con una portada con Alexia Rivas como protagonista y con un claro ataque hacia Alfonso Merlos. El 'Merlos Place' fue devastador para ella y también para Marta López. Ahora ambas son ex del periodista y ambas no dudan en atizarle públicamente.

Lecturas abrió esta semana con una exclusiva entrevista a Alexia tras su paso por Supervivientes. "Estar con Alfonso Merlos mermó mi autoestima, necesité ayuda psicológica. Preferí callar y quedé como la mala, pero mi salud era prioritaria", confiesa la colaboradora en la revista.

En dicha entrevista, Alexia Rivas destapa algunas de las curiosidades de su relación, habla de Marta López y de otros colaboradores de Telecinco. Pues bien, en Herrera en COPE se analizó a fondo la actualidad del corazón y... cómo no se trató el tema del triángulo amoroso de la temporada.

Marta López le ganó el terreno a Alexia pese a la portada y algunos de los colaboradores comenzaron a criticarla por sus recientes declaraciones en las que ridiculiza a Alfonso Merlos por su vida sexual. Y mientras, Carlos Herrera guardaba silencio, hasta que uno de los presentes le pidió que, pese a su 'amor' por la Marta López, evidentemente su silencio hablaba por si mismo. "Adoro a Marta López, lo reconozco. No tengo el gusto de conocerla, pero me encantaría. Me pondría incluso nervioso", señaló Carlos Herrera. Sus declaraciones sorprendieron a todos los presentes. ¿Declaración de amor?