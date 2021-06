Kiko Rivera, sobre su cambio físico: "Pues sí, he engordado..."

Kiko Rivera, sobre su cambio físico: "Pues sí, he engordado..." SD

Subió unos kilitos, ¿y qué? Kiko Rivera se encuentra en un gran momento. "Pues sí...He engordado, ¿qué le vamos a hacer", señaló en sus redes sociales con un foto en la playa sin camiseta. "Me sigo queriendo igual o más que antes", avanzó.



Y eso es lo más importante. El DJ, al natural y sin complejos, se siente en un buen momento y feliz con su cuerpo. ¿Qué mejor sensación que esa? Eso sí, no quiere dejarse llevar demasiado... "Aunque ya hemos empezado la rutina de ejercicios para volver a nuestro máximo nivel. No dejen de quererse aunque pillen unos kilitos de más".





La última hora sobre la prensa roza y del corazón: