Lydia Lozano estalla contra Kiko Hernández y abandona el plató entre gritos y lloros

Lydia Lozano ha estallado el directo tras un comentario de Kiko Hernández en Sálvame. Tras un 'zasca' a mitad de programa que vino a raíz de un comentario fuera de cámaras, la colaboradora fue clara y no se contuvo. "¡A mí nadie me manda a tomar por...!", gritó.





"No me grabéis más"

Enfado de Lydia Lozano

La polémica con Manzanares y Lydia Lozano

La colaboradora estaba dando una información y entonces Kiko le cuestionaba si esa información la había contrastado o si era algo similar a la muerte de Manzanares...Su reacción fue la de salir del directo, a grito pelado. "Deja de grabadme!", decía. Paz Padilla intentaba seguir con el directo pero de fondo se le seguía escuchando. "Me quiero ir. Me voy a mi cada. ¡Y deja de grabar ya! ¡Déjame en paz!" se le oía de fondo. "¡No me lo merezco!"."A mi nadie me manda a tomar por c..., se quejaba Lydia, poniéndose la mascarillase quejaba por el trato recibido.