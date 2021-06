Bronca entre Paz Padilla y el médico de Sálvame

Son varias las ocasiones en las que Paz Padilla confunde su papel de cómica con la de presentadora, contertulia o simplemente opinadora de cualquier materia. Le pasa exactamente lo mismo que a Jorge Javier. Paz Padilla ha recibido numerosas críticas por cuestionar al doctor Sánchez Martos y poner en duda el tema de las vacunas en 'Sálvame'.

La presentadora volvía al plató del programa estrella de Telecinco coincidiendo con la confirmación de su despido en el jurado de 'Got Talent'. Básicamente ha sido descartada porque su perfil de graciosa lo hace con más gracia y estilo Dani Martínez, ocupando las otras dos sillas Risto Mejide y Edurne.

Tras causar estupor en su visita a 'Cuarto Milenio' el domingo hablando de la biodescodificación y el origen de las enfermedades en lo emocional, ha decidido opinar en contra de la ciencia y la medicina en concreto.

Después el programa respondía a si hay que ponerse una segunda dosis si se ha pasado el covid. Y era entonces cuando la presentadora empezaba a cuestionar al doctor sobre lo que se hacía en Madrid. "Yo conozco gente muy cercana que tienen anticuerpos y a uno le han puesto la primera dosis y otro dos. Y al que solo le han puesto una le han puesto como que está vacunado", soltaba Paz a su manera.

"Si tiene menos de 65 años y ha pasado la enfermedad solo una dosis", explicaba Sánchez Martos mientras que Paz le desmentía "no es cierto porque conozco gente con 40 y le han puesto dos dosis". "Bueno si tu me vas a decir que no se cumple la normativa pues claro€", refunfuñaba entonces el doctor. "Paz yo voy al Wizink Center y me vacunan con Janssen. El mismo grupo a mi esposa le vacunaron con AstraZeneca. Se pone la que hay", afirmaba el doctor.



Aumenta lo absurdo de Paz

La disputa siguió. Paz se preguntaba el motivo por el que se ponen dos dosis a gente que ha pasado la enfermedad si dicen que no es necesario. "Y además la segunda dosis dicen que es menos tolerante que la primera", añadía Padilla a lo que Sánchez Martos le corregía que "no se quien habrá dicho eso". "Hablo con todo el mundo que se ha vacunado", explicaba Paz.

"Pero no dicen que la vacuna te protege, ¿cómo te has contagiado?", preguntaba Paz desesperando al doctor. "La vacuna no protege al 100%, la vacuna que protege al 100% no existe", terminaba diciendo el médico.

"Como médico, científicamente no está demostrado", empezaba diciendo el doctor mientras Paz no paraba de decir "¿perdona?". "Déjame terminar hombre", se quejaba por su parte Sánchez Martos tratando de aclarar que "científicamente las personas que se vacunan de la segunda dosis tienen menos efectos secundarios que con la primera". Pero Paz insistía diciendo que "¿Perdona?, me voy a sentar porque€".