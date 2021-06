¿Cómo le gustan los hombres a Isabel Díaz Ayuso?

Isabel Díaz Ayuso fue la invitada de uno de los programas más vistos de la televisión: Mi casa es la tuya. Se trataba del programa inaugural de la nueva temporada y concedió una de sus entrevistas más sinceras al presentarnos a una persona muy diferente a la política que estamos habituados a ver en televisión.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se encontró muy cómoda durante todo el programa y mostró que, en estas circunstancias, no se calla ni debajo del agua. Lo puso fácil a un Bertín que trató de sacarle varios titulares durante toda la comida, a la que se unió Miguel Ángel Rodríguez, amigo y asesor de la popular.

La política de moda en España incluso se atrevió a contestar preguntas personales como cuál es su hombre ideal, y la respuesta a esta cuestión dejó impactados a los espectadores.



Su perfil de hombre ideal

Ayuso es una chica normal a la que le gustan los chicos normales. "Hay personas que te hacen ser mejor persona, no tengo un hombre ideal. No aguanto el exceso de cuidado, me va el fofisano, como Russell Crowe, ese tipo de hombres me gusta, gente que disfruta la vida y que te hace sentir bien". En este sentido, está claro que a Isabel Díaz Ayuso no le gusta el típico metrosexual... pero tampoco el tirillas de turno. A ver, que Maximus Decimus Meridius siempre ha gustado a las féminas. Y a algunos hombres, también.

También explicó cómo se define en una relación: "depende, no sé, no soy especialmente celosa ni posesiva. Todo va bien hasta que la cosita se va de madre", aseguró la política, quien por cierto fue pillada hace unos días en la playa con el que parece ser su nuevo amor. De esta anécdota añadió que incluso vio cómo los drones intentaban captar la imagen perfecta de esta desconexión momentánea.